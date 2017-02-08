عبر وفد من تجار الخضروات والفواكه.. غرفة جدة تشارك في الملتقى الزراعي بمدينتي أنطاليا ومرسين 16 فبراير الحالي

أعلنت غرفة جدة مشاركتها في فعاليات الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط وذلك عبر وفد من تجار الخضروات والفواكه خلال الفترة من 16 21 فبراير الحالي والذي تستضيفه مدينتي أنطاليا ومرسين التركية وتنظمه وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية ووكالة تنمية غرب البحر الأبيض المتوسط التركية ولجنة مصدري الفواكة والخضروات .

من جانبه أكد رئيس لجنة الخضروات والفواكه بغرفة جدة سحيم بن سعيد الغامدي أن مشاركة كبار تجار قطاع الخضروات والفواكة بالمملكة يدلل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركي في هذا المجال ، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية .

وأضاف أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للمملكة محاصيل الخضروات والفواكه في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليل على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية .

وبدوره أوضح كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية الدكتور مصطفى جوكصو أن اختيار مدينتي انطاليا ومرسين الواقعتين على البحر الأبيض المتوسط جنوباً لعقد هذا الملتقى الاستثماري يأتي لكونهما الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط منوهاً بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا والتي بلغت وفق آخر الإحصائيات ما يقارب 6 مليارات ريال .

وبين أن أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة بكل سهولة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا .

وقال : يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط العديد من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضار والفواكة بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين والتي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها قرابة مليوني نسمة ، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة ، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بالعديد من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها .

ودعى كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة متمنياً أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضروات ، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال .