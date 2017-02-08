 الشمراني يرأس ورشة عمل مع عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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الشمراني يرأس ورشة عمل مع عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية

الشمراني يرأس ورشة عمل مع عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية
المناطق _تبوك
ضمن  البرامج التعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق مفهوم سلامة الأرواح والممتلكات ترأس مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وبحضور مدير الادارة العامة للسلامة بالمديرية ومدير الادارة العامة الدفاع المدني بمدينة تبوك عقد ورشة عمل مع  عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية  والمقاولين في هذا المجال العاملة في منطقة تبوك لرفع تأهيلها في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعالجة الضعف المعرفي في هندسة الوقاية من الحريق لدى هذه المكاتب والتي نصت عليها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة  بالوقاية والحماية من الحريق.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري والذي أشار  إلى أن هذه اللائحة تضمنت العديد من المهام التي يمارسها المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق وكذلك المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق تنفيذاً للأمر السامي الكريم في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء في إنهاء الإجراءات الأمر الذي يعد فيه المرخص له شريكاً استراتيجياً للدفاع المدني في إنفاذ مهامه والارتقاء بمستوى السلامة والوقاية من الحريق .

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