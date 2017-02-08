الشمراني يرأس ورشة عمل مع عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية

ضمن البرامج التعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق مفهوم سلامة الأرواح والممتلكات ترأس مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وبحضور مدير الادارة العامة للسلامة بالمديرية ومدير الادارة العامة الدفاع المدني بمدينة تبوك عقد ورشة عمل مع عدد من المكاتب والمؤسسات الهندسية والمقاولين في هذا المجال العاملة في منطقة تبوك لرفع تأهيلها في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعالجة الضعف المعرفي في هندسة الوقاية من الحريق لدى هذه المكاتب والتي نصت عليها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري والذي أشار إلى أن هذه اللائحة تضمنت العديد من المهام التي يمارسها المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق وكذلك المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق تنفيذاً للأمر السامي الكريم في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء في إنهاء الإجراءات الأمر الذي يعد فيه المرخص له شريكاً استراتيجياً للدفاع المدني في إنفاذ مهامه والارتقاء بمستوى السلامة والوقاية من الحريق .