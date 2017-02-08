مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يشيد بدور الموظف غازي درويش بمنع شخص من حرق نفسه بالحرم .. ويعد بحفل تكريم له

أشاد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بموظف المكتب غازي درويش نظير ما قام به مساء الإثنين الماضي من منع إقدام رجل على حرق نفسه في الحرم المكي وبجوار الركن اليماني لبيت الله الحرام .

حيث قدم الرياني شكره للموظف غازي وأثنى على ما قام به من عمل بطولي ، وأكد أنه موظف خلوق ومتميز في عمله ومع زملائه ووعد أنه سيقام له حفل تكريم تشارك فيه إدارة بيت الشباب وأندية المنطقة نظير ذلك وبعد عودته من مهمة الزيارة التي يقوم بها حاليا الى جانب مشرفي أندية جازان لمدينة جدة .