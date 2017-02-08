 بهدف تعريف الطلاب بالمواقع الأثرية والتراثية والحضارية جامعة الباحة تنظم رحلة تثقيفية وتعليمية لمدينة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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بهدف تعريف الطلاب بالمواقع الأثرية والتراثية والحضارية جامعة الباحة تنظم رحلة تثقيفية وتعليمية لمدينة الرياض

بهدف تعريف الطلاب بالمواقع الأثرية والتراثية والحضارية جامعة الباحة تنظم رحلة تثقيفية وتعليمية لمدينة الرياض
المناطق _عبدالرحمن سفر
تنظم جامعة الباحة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية رحلة تثقيفية وتعليمية لطلابها المتميزين إلى العاصمة الرياض لمدة يومين من اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٥/١١ هـ إلى الجمعة ١٤٣٨/٥/١٣ هـ.
وأوضح عميد الكلية الدكتور منصور سعيد أبو راس أن هذه الرحلة تأتي تنفيذا لرؤية جامعة الباحة في تعريف طلابها بربوع وطننا الغالي وتنتظم في حلق برنامج «عيش السعودية» الذي يهدف إلى تعريف الطلاب بالمواقع الأثرية والتراثية والحضارية لعاصمة هذه البلاد المباركة ومدن أخرى داخل المملكة وذلك لتعميق معرفتهم وانتمائهم للوطن.
وأشار إلى أن هذه الرحلات تأتي ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتعريف الطلاب بوطنهم، ومعالمه التاريخية، والحضارية،
مبينا بان هذه الرحلة انطلقت صباح اليوم بقيادة وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية د. صالح الحيان وبرفقة رئيس قسم اللغات الأجنبية د. عبدالله شباب، وعدد من الطلاب المتميزين من طلاب الكلية.

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