من اجل التوحد أعضاء ملتقى إعلاميي الخرج يزرون جمعية اسر التوحد

زار أعضاء ملتقى إعلاميي الخرج جمعية أسر ‏التوحد الخيرية بالخرج وذلك للتعرف على احتاجات الجمعية والمعوقات التي تواجهها في سير عملها .

والتقى أعضاء الملتقى بمدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الاستاذ عبد الله القحطاني الذي شرح خدمات الجمعية التعليمية والتدريبية التي تقدمها لأكثر من 60 طالب من أطفال التوحد بالمحافظة كما بين أن الجمعية متوقفة عن أعمالها التعليمية منذ أكثر من 4 أشهر وذلك لتوقف الدعم المادي الذي كانت تتلقاه الجمعية من أحد رجال الأعمال فالخرج نظرا للأزمة المالية .

وناشد القحطاني رجال المال و الأعمال وأهل الخير بدعم الجمعية لكي يتسنى لها تقديم خدماتها لأطفال التوحد هذه الفئة الغالية على المجتمع وأشار أن الجمعية لا تتقاضى دعما مخصصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

كما أوضحت مشرفة الفرع هند الهويدي أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات والتي تتمثل في تدريب أطفال التوحد على كيفية ممارسة حياتهم اليومية وكذلك تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع الطفل ، وتساعدهم على تفهم طبيعة الاضطراب .

من جهة أخرى تواجد عدد من أولياء أطفال التوحد أثناء الزيارة وطالبوا بسرعة حل مشكلة توقف الجمعية عن تقديم خدماتها للأطفال بسبب توقف الدعم المالي والتي تواجه هذا العائق وإيجاد الحلول سريعة لكي تستمر الجمعية في تقديم خدماتها لهذه الفئة الغالية وتعود كما كانت عليه سابقاً .