 الدكتور علي الغبان يؤكد بأن مقولة اليمن أصل العرب كذبة ‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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الدكتور علي الغبان يؤكد بأن مقولة اليمن أصل العرب كذبة ‏

المناطق _الرياض

تسبب نائب رئيس هيئة السياحة والآثار بالسعودية علي الغبان في اثارة جدل وانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات له اعتبر فيها ان مقولة “اليمن اصل العرب ” كذبة تاريخية .

وقال الغبان خلال مشاركته في برنامج على قناة mbc  اليوم الجمعة ان علم الاثار والدراسات الاثرية الحديثة  أكدت واثبتت عدم صحة  مقولة اصل العرب من اليمن .

واضاف الغبان في حديثه انه لا يريد ان يفجر قضية وقال : ” ان اصل العرب من اليمن هذه قضية تجاوزها الزمن وعلم الاثار يؤكد ان مواقع الاستيطان والناس كانوا موجودين في كل مكان” .

 وقال :” قضية ان اصل العرب من اليمن ابرزها كتاب ومؤرخي وجغرافي  اليمن في القرن الثاني والثالث الهجري في اطار الصراع العصبي القبلي بين عرب الشمال وعرب الجنوب لاعطاء شرعية فكرية لهذه القضية” .

 واضاف الغبان : ” ان هذا الموضوع له ادله علمية واثرية اثبتت وجود مواقع اثرية ومواطن استيطان بشري في جميع مناطق الجزيرة العربية شمالها وجنوبها ووسطها وشرقها وغربها , من عصور ما قبل التاريخ الى العصر الحجري الحديث الى فترة قيام الحضارات” .

وقال ان هذا ليس ادعاء منه مشيرا الى وجود اثار للناس والمواقع في كل مكان حتى حول مكة المكرمة هناك عشرات ومئات المواقع الاثرية من فترة سابقة لفترة اعادة بناء الكعبة في عهد ابراهيم عليه السلام.

واضاف الغبان  انه وقف على سد مأرب باليمن وانه اذا انهد فلن يغرق الا مساحة ضيقة واكد ان  سد جيزان بجنوب السعودية  اكبر منه حجما.

واشار في حديثه ان اليمن يمتلك حضارات عظيمة وتاريخ عظيم وهي نقطة وصل مهمة والجزيرة العربية وحدة اقتصادية وثقافية وحضارية واحدة يمنها وشمالها و وسطها لا يمكن التفريق بين اجزاء الجزيرة العربية في هذا الجانب , وان هناك حضارات عظيمة في الجزيرة العربية مثل حضارة عاد وثمود ثم اندثرت هذه الحضارات ونشاءت حضارات اخرى.

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