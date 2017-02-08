مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي

قام المهندس “طارق الزهراني” مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح الثلاثاء بزيارة لمبني مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالرياض تفقد خلالها سير العمل في الأقسام الاداريه “البحث والحاسب الآلي والتدقيق والمرافق الاخرى ” ، الى جانب المواقف المخصصة لذوي الاعاقه ، والتقى بموظفي المكتب وبعض المراجعين .

ووجه المهندس الزهراني بتقديم كافة التسهيلات للمراجعين والعمل على تذليل الصعوبات ، مؤكداً على أهمية سرعة الانجاز في تقديم الخدمات للمستفيدين من الضمان وخصوصاً فئة ذوي الاعاقة وكبار السن والنساء .

يذكر ان المبنى الجديد لمكتب الضمان الاجتماعي بحي النموذجية بالرياض تم الانتقال له حديثا قبل قرابة شهر وبدأ على الفور في استقبال المراجعين .