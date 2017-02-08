غرامة مالية وإنهاء خدمات للمقيم المسيء للسعوديات

أكدت هيئة النقل العام اليوم الأربعاء أنها تمكنت من التعرف على أحد السائقين الذين يتعاونون مع إحدى شركات التطبيقات والذي بدر منه سوء تعامل ضد إحدى العميلات بعد تلفظه عليها بألفاظ بذيئة غير لائقة وذلك بعد انتشار مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمت معاقبة السائق بغرامة مادية وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة كما قامت الهيئة بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية ببيانات السائق لاتخاذ ما يلزم تجاه ما بدر منه ومخاطبة مكتب العمل لمخالفته نظام العمل.

كما أوضحت الهيئة أنها عاقبت الشركة بغرامة مالية لتشغيلها سائق غير سعودي يستغل سيارته الخاصة والذي يعتبر أمراً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما حرصت الهيئة على مناشدتها للمواطنين والمقيمين والزوار التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودياً، لافتة إلى مواصلتها على تنفيذ الحملات التفتيشية لضمان عدم السماح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة، محذرة في الوقت ذاته شركات التطبيقات من التعامل الغير نظامي مع سائقين غير سعوديين، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق النظام وتشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات.