 غرامة مالية وإنهاء خدمات للمقيم المسيء للسعوديات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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غرامة مالية وإنهاء خدمات للمقيم المسيء للسعوديات

غرامة مالية وإنهاء خدمات للمقيم المسيء للسعوديات
المناطق _الرياض

أكدت هيئة النقل العام اليوم الأربعاء أنها تمكنت من التعرف على أحد السائقين الذين يتعاونون مع إحدى شركات التطبيقات والذي بدر منه سوء تعامل ضد إحدى العميلات بعد تلفظه عليها بألفاظ بذيئة غير لائقة وذلك بعد انتشار مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمت معاقبة السائق بغرامة مادية وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة كما قامت الهيئة بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية ببيانات السائق لاتخاذ ما يلزم تجاه ما بدر منه ومخاطبة مكتب العمل لمخالفته نظام العمل.

كما أوضحت الهيئة أنها عاقبت الشركة بغرامة مالية لتشغيلها سائق غير سعودي يستغل سيارته الخاصة والذي يعتبر أمراً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما حرصت الهيئة على مناشدتها للمواطنين والمقيمين والزوار التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودياً، لافتة إلى مواصلتها على تنفيذ الحملات التفتيشية لضمان عدم السماح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة، محذرة في الوقت ذاته شركات التطبيقات من التعامل الغير نظامي مع سائقين غير سعوديين، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق النظام وتشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات.

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