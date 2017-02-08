 الغذاء والدواء تمنع استيراد روبيان هندي تجنبا لأمراض النخر الجلدي والبقع البيضاء الفيروسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع التركي أوجه التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وزارة الزراعة تؤكد حرصها على حماية الثروة الحيوانية بالمملكة من الأمراض الوافدة والمستوطنة مقتل سائح سعودي وإصابة صديقه بإصابة خطيرة إثر حادث سطو مسلح بأندونيسيا في الملف الإيراني هل يصلح ترامب ما أفسده أوباما وفاة وإصابة 6 بحادث مروع بين ثلاث مركبات بطريق بترومين – الاستاد الرياضي بجازان الغذاء والدواء تمنع استيراد روبيان هندي تجنبا لأمراض النخر الجلدي والبقع البيضاء الفيروسي أطعمة تحتاجها لِخلوها من الكوليسترول غرامة مالية وإنهاء خدمات للمقيم المسيء للسعوديات مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي مستشفى ضباء وتيماء يحتفلون باليوم الخليجي لحقوق المرضى الدكتور علي الغبان يؤكد بأن مقولة اليمن أصل العرب كذبة ‏

الغذاء والدواء تمنع استيراد روبيان هندي تجنبا لأمراض النخر الجلدي والبقع البيضاء الفيروسي

الغذاء والدواء تمنع استيراد روبيان هندي تجنبا لأمراض النخر الجلدي والبقع البيضاء الفيروسي
المناطق _الرياض

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استيراد الروبيان الطازج والمبرد والمجمد من ولاية (the Union Territory of Andaman & Nicobar Island) الهندية.

وأوضحت “الهيئة” في بيان، أن قرارها جاء بناءً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور بؤر جديدة لمرض البقع البيضاء الفيروسي (WSSV)، ومرض النخر الجلدي والدموي الفيروسي (Infectious Hypodermal And Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)) في تلك الولاية.

وأشارت إلى استمرار تعليق استيراد الروبيان الطازج والمبرد والمجمد من ولاية (Meghalaya) وولاية (Andhra Pradesh) وولاية (West Bengal) وولاية (Odisha) وولاية (Tamil Nadu) وولاية (Karnataka) وولاية (Kerala) وولاية (Goa) وولاية (Gujarat) الهندية، لإصابتها بمرض البقع البيضاء الفيروسي (WSSV).

واستثنت “الهيئة” من ذلك المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل) على أن يتم فحص الإرساليات كافة فحصاً ظاهرياً ومخبرياً، إضافة إلى المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر (كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة)، والمنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروسات بالطرق الواردة في المادة (article 9.7.3)، والمادة (article 9.3.3) من الدليل الصحي للحيوانات المائية في توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>