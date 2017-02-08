وفاة وإصابة 6 بحادث مروع بين ثلاث مركبات بطريق بترومين – الاستاد الرياضي بجازان

وقع مساء اليوم حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات بطريق ‫بترومين المؤدي الى الاستاد الرياضي بمدينة جازان ، و‏نتج عنه ثلاث وفيات منهم رضيعة و 3 إصابات حرجة ومتوسطة وأدى الحادث الى حريق بإحدى مركبة.

حيث باشرت فرق الدفاع المدني اخماد الحريق فيما قام المرور والجهات المعنية بتنظيم حركة المرور نتيجة توقف الطريق عقب الحادث.

وبين المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا اليوم الأربعاء عند الساعه 5:00 مساءا عن حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق الاستاد الرياضي بمدينة جيزان.

واضاف الصرخي بان موقع الحادث شهد عددا من الإصابات جراء الحادث وعلى الفوز تم توجيه اربع فرق إسعافية وعند وصول الفرق وجدت في الموقع حالتين وفاة وثلاث حالات حرجه وجرى تم تقديم الخدمه الاسعافيه لهم ونقلهم الى مستشفى العميس لتلقي العلاج وحسب افادة المواطنين ان مصابا سادسا نقل عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الأسعافيه .

كما قام احدى المواطنين بنقل طفله رضيعة وأسعافها لكنها لقيت حتفها قبل وصولها للمستشفى.