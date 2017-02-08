المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة

أقر المجلس البلدي بالخرج في اجتماعه الاستثنائي المنعقد هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٥/١١ عدداً من المشاريع الحيوية والتي تلامس احتياج المواطن والمقيم بالمحافظة ومنها:

١/ المرافق البلدية:

_استكمال السوق التراثي.

– استكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار الغربي

٢/طرق المحافظة:

-حزام الزاهر من ش١٧ إلى طريق القاعدة الجوية “تطوير واستكمال أعمال السفلته”

٣/ ساحات وحدائق المحافظة:

-ساحة غرب المحافظة بجانب عيون الخرج

-حديقة مشرف

-حديقة الفيصلية

-حديقة الراشدية

_حديقة اليمامة

_حديقة المحمدية

_حديقة النزهة

٤/ درء مخاطر السيول:

-طريق الملك عبدالله ( أربع مواقع) تمديد أنابيب وتصريف مياه الأمطار

– طريق الملك سعود وفروعه،

_تنفيذ مصائد لمياه الأمطار لبعض الأحياء منها :حي مشرف ،حي الورود، حي المنيفية،حي الخزامى حسب ماورد من شكاوى المواطنين.

وقد أكد رئيس المجلس البلدي بالخرج

د.مصلح العنزي أن المجلس بالتعاون مع البلدية يبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وتقديم الخدمة المناسبة والسلامة والرفاهية لأهالي المحافظة