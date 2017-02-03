القبض على السجين الهارب في حفر الباطن

تمكنت الجهات الأمنية بحفرالباطن من القبض على السجين الهارب من أمام محكمة حفرالباطن ، وذلك بعد أن قامت الدوريات الأمنية بمحاصرة المنزل المختبيء به بحي المحمدية بحفرالباطن والقبض عليه .

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن نحيت بأنه تم ولله الحمد إلقاء القبض على السجين الذي هرب صباح اليوم من أمام محكمة حفر الباطن والمتسترين عليه وذلك بعد تنسيق أمني متقن بين إدارة سجن محافظة حفر الباطن وإدارة الدوريات بالمحافظة.

وأشار إلى أن هروب السجين وكذلك تهريبه أو مساعدته على الهرب يعد جريمة جنائية يعاقب عليها النظام .