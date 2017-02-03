 القبض على السجين الهارب في حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشيخ “عبدالله آل ثاني” سفير دولة قطر يتفقد الجناح القطري المشارك في “الجنادرية 31” سيف الإسلام بن سعود: ندعم التنمية السياحية المستدامة لتحقيق رؤية المملكة  2030 كأحد أبرز المقومات الاقتصادية الوطنية  “التدريب والابتعاث” بوزارة التعليم تدعو المرشحين للابتعاث إلى تجديد القبول من الجامعات الصحة تغلق مستشفى شمال الرياض الصحة تغلق صيدلية بمحافظة القويعية تبيع حبوب مخدرة الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية “التعليم” تعلن عن موعد احتياج الوزارة لوظائف تعليمية تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب القبض على السجين الهارب في حفر الباطن المخرج الأمريكي جيمس فولي: ترامب مجنون انتخاب محمد عبدالله فرماجو رئيسًا جديداً للصومال قائد عسكري أمريكي: سنستعيد الرقة والموصل خلال 6 أشهر

القبض على السجين الهارب في حفر الباطن

القبض على السجين الهارب في حفر الباطن
المناطق - حفرالباطن - محمود القاضي

تمكنت الجهات الأمنية بحفرالباطن من القبض على السجين الهارب من أمام محكمة حفرالباطن ، وذلك بعد أن قامت الدوريات الأمنية بمحاصرة المنزل المختبيء به بحي المحمدية بحفرالباطن والقبض عليه .

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن نحيت بأنه تم ولله الحمد إلقاء القبض على السجين الذي هرب صباح اليوم من أمام محكمة حفر الباطن والمتسترين عليه وذلك بعد تنسيق أمني متقن بين إدارة سجن محافظة حفر الباطن وإدارة الدوريات بالمحافظة.

وأشار إلى أن هروب السجين وكذلك تهريبه أو مساعدته على الهرب يعد جريمة جنائية يعاقب عليها النظام .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>