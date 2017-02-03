 تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشيخ “عبدالله آل ثاني” سفير دولة قطر يتفقد الجناح القطري المشارك في “الجنادرية 31” سيف الإسلام بن سعود: ندعم التنمية السياحية المستدامة لتحقيق رؤية المملكة  2030 كأحد أبرز المقومات الاقتصادية الوطنية  “التدريب والابتعاث” بوزارة التعليم تدعو المرشحين للابتعاث إلى تجديد القبول من الجامعات الصحة تغلق مستشفى شمال الرياض الصحة تغلق صيدلية بمحافظة القويعية تبيع حبوب مخدرة الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية “التعليم” تعلن عن موعد احتياج الوزارة لوظائف تعليمية تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب القبض على السجين الهارب في حفر الباطن المخرج الأمريكي جيمس فولي: ترامب مجنون انتخاب محمد عبدالله فرماجو رئيسًا جديداً للصومال قائد عسكري أمريكي: سنستعيد الرقة والموصل خلال 6 أشهر

تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
المناطق - وكالات

بحث نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف، في موسكو اليوم الأربعاء، مع نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي بيدرو سيرانو، المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأعلن مصدر في الخارجية الروسية في ختام اللقاء أنه تم تبادل واسع لتقييم وضع المخاطر والتهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وتجربة مكافحة الإرهاب في روسيا، وفي دول الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية.

وتركز اللقاء بشكل خاص على مهمات التصدي لنشاطات “الإرهابيين-المسلحين الأجانب” وخاصة في الإنترنت، ومكافحة انتشار الفكر الإرهابي المتطرف وقطع تمويله، وضمان مكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>