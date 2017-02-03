تحرك روسي أوروبي مشترك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

بحث نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف، في موسكو اليوم الأربعاء، مع نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي بيدرو سيرانو، المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأعلن مصدر في الخارجية الروسية في ختام اللقاء أنه تم تبادل واسع لتقييم وضع المخاطر والتهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وتجربة مكافحة الإرهاب في روسيا، وفي دول الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية.

وتركز اللقاء بشكل خاص على مهمات التصدي لنشاطات “الإرهابيين-المسلحين الأجانب” وخاصة في الإنترنت، ومكافحة انتشار الفكر الإرهابي المتطرف وقطع تمويله، وضمان مكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني.