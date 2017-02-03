 الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 8 فبراير 2017 ميلاديا

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الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية

الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية
واس - انقرة

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في المجمع الرئاسي بمدينة أنقرة اليوم معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما هنأ فخامة الرئيس أردوغان، معالي وزير الخارجية على نجاح اجتماعات مجلس التنسيق السعودي التركي الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 7 إلى 8 من شهر فبراير الحالي.
وجرى خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي التركي مناقشة سبل تطوير آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتعليمية والثقافية وفي مجال الطاقة وغيرها من الموضوعات.
كما استقبل دولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فِي وقت سابق معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال الاستقبال بحث نتائج اجتماعات مجلس التنسيق السعودي التركي.
وعبر دولة رئيس وزراء تركيا عن ارتياحه لما أفضت إليه هذه الدورة من نتائج بناءة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا عدداً من القضايا في المنطقة.
حضر الاستقبالات معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، فيما حضرها من الجانب التركي معالي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

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