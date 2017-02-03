الشيخ “عبدالله آل ثاني” سفير دولة قطر يتفقد الجناح القطري المشارك في “الجنادرية 31”

قام سعادة الشيخ “عبد الله بن ثامر آل ثاني” سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بزيارة الجناح القطري المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31 ” رافقه خلالها مسؤولى الجناح

وأوضح سعادة السفير القطري خلال تفقده أقسام الجناح المختلفة أن هناك إقبال كبيرا من الأسر والعائلات السعودية والخليجية حيث يضم الجناح الموروث القطري كما يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تجذب الجمهور

ونوه سعادة السفير القطري بأقسام الجناح المختلفة والتي تمثل الحياة البرية والبحرية وقطر الماضي والحاضر .. معربا عن سعادته للمشاركة القطرية هذا العام والتي وصفها بالمشرفة.

وذكر سعادة الشيخ “عبدالله بن ثامر ال ثاني” أنه يتطلع إلى توسيع المشاركة بشكل اكبر خلال الأعوام المقبلة في ظل هذا الإقبال الذي حظي به جناح دولة قطر المشارك