وزير خارجية بريطانيا يتخلى عن جنسيته الأمريكية

أظهرت قائمة لوزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية في خطوة كان السياسي المولود في نيويورك قد قال إنه سيقدم عليها.

وجونسون الذي عين وزيراً للخارجية بعد قليل من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في يونيو (حزيران) مزدوج الجنسية، وتشير وسائل إعلام محلية إلى أنه سوى فاتورة ضريبية أمريكية في 2015 بشأن عملية بيع سابقة لمنزله في لندن.

ولم تصدر وزارة الخارجية البريطانية تعليقاً فورياً.

وتدرج قوائم وزارة الخزانة الأمريكية جميع الأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية الأمريكية أو الإقامة الطويلة الأجل في الشهور الثلاثة التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016.

ويندرج جونسون في القائمة تحت اسم ألكسندر بوريس جونسون واسمه الكامل ألكسندر بوريس دي فيفل جونسون.