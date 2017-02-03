محكمة الاستئناف لن تتخذ موقفاً من مرسوم ترامب بشأن الهجرة

أعلنت محكمة استئناف أمريكية، تنظر في إعادة تنفيذ مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة الذي أوقفت العمل به محكمة في سياتل، أنها لن تعلن قرارها بشأنه، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو، ديفيد مادن، في بيان صحافي، إن “المحكمة لن تصدر قراراً الأربعاء” وهي ستبلغ بعزمها على إعلان قرارها “قبل 60 إلى 90 دقيقة من إعلانه”.

ويمنع مرسوم ترامب مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر، كما يوقف دخول اللاجئين لمدة أربعة أشهر.