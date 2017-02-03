 محكمة الاستئناف لن تتخذ موقفاً من مرسوم ترامب بشأن الهجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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محكمة الاستئناف لن تتخذ موقفاً من مرسوم ترامب بشأن الهجرة

محكمة الاستئناف لن تتخذ موقفاً من مرسوم ترامب بشأن الهجرة
المناطق - وكالات

أعلنت محكمة استئناف أمريكية، تنظر في إعادة تنفيذ مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة الذي أوقفت العمل به محكمة في سياتل، أنها لن تعلن قرارها بشأنه، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو، ديفيد مادن، في بيان صحافي، إن “المحكمة لن تصدر قراراً الأربعاء” وهي ستبلغ بعزمها على إعلان قرارها “قبل 60 إلى 90 دقيقة من إعلانه”.

ويمنع مرسوم ترامب مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر، كما يوقف دخول اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

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