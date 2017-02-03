83 بلاغ لحوادث مرورية في الباحة خلال عشرة ايام نتج عنها 85 إصابة 

تلقت هيئة الهلال الاحمر في الباحة خلال العشرة ايّام الماضية 196 بلاغ شملت حوادث مرورية وحالات مرضية

واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة بان عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت 83 بلاغ لحوادث مرورية تصادم وانقلاب ودهس ونتج عنها 85 إصابة ووفاتين وتم نقل 60 إصابة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، فيما تم التعامل مع الإصابات بالموقع اسعافياً ، ونقلت جميع الإصابات التي تستدعي النقل لمستشفيات الباحة ومحافظاتها، مشيراً الى ان الإصابات الغير منقولة بلغت 23 إصابة البعض عولجت بالموقع والبعض نقل عن طريق وسيله أخرى

مضيفا بان الهيئة تلقت أيضا 113 بلاغ لحالات مرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 109 حالة، مفيدا بأن الفرق قامت بنقل 81 حاله عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 24 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل ،آو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع ، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها و نتج عن الحالات المرضيه أربع حالات وفاة.