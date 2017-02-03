منفذ هجوم متحف اللوفر ينفي تحركه بتعليمات من داعش

قال منفذ هجوم متحف اللوفر، المصري عبد الله الحمامي للمحققين الإثنين، إن الهجوم على دورية جنود الجمعة الماضي، لم يكن بتعليمات من تنظيم داعش، حسبما أفادت مصادر أمنية الأربعاء.

قال الحمامي ذلك وفقاً للمصادر الإثنين الماضي، أثناء اعتقاله المؤقت لكونه المشتبه الرئيسي في الهجوم بسلاح أبيض على مجموعة من العسكريين إلى جوار متحف اللوفر.

وتم رفع الاعتقال المؤقت من على منفذ الهجوم يوم الثلاثاء، بسبب تدهور حالته الصحية.

ووفقاً للسلطات، فإن الحمامي قال إنه تحرك طواعية، ولكنه شدد على أنه لم يتلق تعليمات من داعش، الذي حرض على موجة هجمات في العامين الاخيرين أودت بحياة 238 شخصاً في فرنسا.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن منفذ الهجوم كان يهدف بهذا الهجوم للتقليل من شأن الأعمال في متحف اللوفر كإجراء رمزي لإظهار معارضته القوية للغارات في سوريا، التي تشارك فيها فرنسا ضمن تحالف دولي. وفي الحقيبة التي كان يحملها يوم الهجوم، عثر على اثنتين من عبوات بخاخ الرسم.