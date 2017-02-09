(فيديو) للدكتور مصطفى محمود.. ما الفرق بين الإنسان العادي والعبقري ؟!

تناقل مواطنون فيديو قديم للدكتور مصطفى محمود، وهو يفصل الفارق بين الإنسان العادي وغيره من العباقرة، مستدلا على ذلك ببعض التجارب الحياتية والعلمية.

وقال الدكتور مصطفى محمود في فيديو إحدى حلقات برنامجه الشهير “العلم والإيمان” الذي كان يذاع منذ عقود، لكن لا يزال يشاهد حلقاته الكثيرون، أنه من أبرز صفات العبقري، اختراق حجاب المألوف والخروج من إيثار العادة.

وأوضح، أن هذه العوائد تتثمل في الأكل والشرب ومشتهيات النفس وحب السلطة وحب الأموال، علاوة على العلاقات المحدودة بين البشر في كل يوم.

في المقابل، يأتي الإنسان العادي كغيره من ملايين البشر، تستهويه هذه الأمور وهذه العادات اليومية، فلا يستطيع أن يتنبه بما هو أهم، وهو ما يتصف به العبقري.