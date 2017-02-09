 سفارة المملكة بإندونيسيا: لا صحة لمقتل سائح سعودي تعرض لسطو مسلح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة بإندونيسيا: لا صحة لمقتل سائح سعودي تعرض لسطو مسلح (فيديو) للدكتور مصطفى محمود.. ما الفرق بين الإنسان العادي والعبقري ؟! 30 وظيفة شاغرة في شركة بوينج السعودية المحدودة دراسة: “التربية الصارمة” أبرز أسباب الفشل المدرسي منفذ هجوم متحف اللوفر ينفي تحركه بتعليمات من داعش 83 بلاغ لحوادث مرورية في الباحة خلال عشرة ايام نتج عنها 85 إصابة  محكمة الاستئناف لن تتخذ موقفاً من مرسوم ترامب بشأن الهجرة مُنهياً الحلم الإيراني .. “تحرير المخا”.. خنق الانقلابيين وقضى على الإرهابيين وزير خارجية بريطانيا يتخلى عن جنسيته الأمريكية أمريكا تتواصل مع اليمن وسط مخاوف بشأن الغارة الأخيرة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية يلتقي شخصيات سياسية لبنانية شراء أراضي و استكمال للمشاريع المدرسية المتعثرة بـ 48.6 مليون ريال بتعليم حائل

سفارة المملكة بإندونيسيا: لا صحة لمقتل سائح سعودي تعرض لسطو مسلح

سفارة المملكة بإندونيسيا: لا صحة لمقتل سائح سعودي تعرض لسطو مسلح
المناطق - الرياض

نفى محمد الدوسري؛ رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، صحة الأخبار المتداولة عن مقتل سائح سعودي إثر تعرضه لسطو مسلح في إندونيسيا.

وقال الدوسري: إن ما حصل هو اعتداء على مواطنين وإصابات طفيفة، فجر الثلاثاء الماضي في منطقة (كوتابونقا) في جبل بونشاك وصفها بـ”خطرة جداً”.

وجدد تحذير السفارة للمواطنين من الذهاب إلى “كوتابونقا” أو السكن فيها لأنها “مغرية بجمال طبيعتها في النهار وخطرة في الليل وبعيدة جداً”.

وأوضح أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامه الشعيلي الشعيبي، باشر الموقع وتم الاجتماع بمحافظ منطقة شانجور ورئيس شرطة المنطقة وإلقاء القبض على المجرمين، والسفارة تتابع الإجراءات القانونية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>