سفارة المملكة بإندونيسيا: لا صحة لمقتل سائح سعودي تعرض لسطو مسلح

نفى محمد الدوسري؛ رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، صحة الأخبار المتداولة عن مقتل سائح سعودي إثر تعرضه لسطو مسلح في إندونيسيا.

وقال الدوسري: إن ما حصل هو اعتداء على مواطنين وإصابات طفيفة، فجر الثلاثاء الماضي في منطقة (كوتابونقا) في جبل بونشاك وصفها بـ”خطرة جداً”.

وجدد تحذير السفارة للمواطنين من الذهاب إلى “كوتابونقا” أو السكن فيها لأنها “مغرية بجمال طبيعتها في النهار وخطرة في الليل وبعيدة جداً”.

وأوضح أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامه الشعيلي الشعيبي، باشر الموقع وتم الاجتماع بمحافظ منطقة شانجور ورئيس شرطة المنطقة وإلقاء القبض على المجرمين، والسفارة تتابع الإجراءات القانونية.