 “الذهب” يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. 1236 دولارا للأوقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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“الذهب” يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. 1236 دولارا للأوقية

“الذهب” يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. 1236 دولارا للأوقية
المناطق - وكالات

صعد الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، حيث عزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية ومخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية عن أقصى اليمين مارين لوبان التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إضافية مقابل الدولار بسبب هذه المخاوف، رغم أن المستثمرين قلقون أيضا بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة للرئيس ترامب وتلميحاته بأنه يفضل دولارا أضعف.

وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1236.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1237.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1238.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 17.79 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

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