“المضاربة” تقفز بأسهم 15 شركة مدرجة أكثر من 100 %.. تعرف عليها

سجلت أسهم 15 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفاعات تجاوزت 100 في المائة، خلال فترة تخطت 4 أشهر (بداية من 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 التي تمثل أدنى مستويات السوق خلال العام إلى 7 شباط (فبراير) 2017)، فيما استحوذ قطاع التأمين على أغلبية تلك الأسهم المرتفعة ما عدا سهمي الخضري ومبرد.

وتركزت تلك الارتفاعات السوقية في الأسهم ذات القيمة السوقية المتدنية، حيث تبلغ متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة 210 ملايين ريال عند أدني مستوياتها خلال الفترة، لتسجل تلك الشركات مكاسب سوقية لم يعتد عليها السوق منذ 2014.

فيما بلغ إجمالي المكاسب السوقية للأسهم الحرة لتلك الشركات، قرابة 4.3 مليار ريال، لتبلغ القيمة السوقية للأسهم الحرة في نهاية الفترة عند 7.4 مليار ريال، مقارنة بـ3.1 مليار ريال في بداية الفترة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتصدر تلك الارتفاعات، سهم شركة الدرع العربي، حيث سجل السهم مكاسب سوقية بلغت 244.7 في المائة، لترتفع بذلك القيمة السوقية للأسهم الحرة بواقع 635 مليون ريال إلى 884 مليون ريال.

وأتى ثانيا سهم شركة بروج للتأمين حيث بلغت المكاسب السوقية 179.3 في المائة، لترتفع معها القيمة السوقية للأسهم الحرة بواقع 331 مليون ريال. تلاه من حيث الترتيب، سهم شركة الاتحاد التجاري، حيث قفزت القيمة السوقية للسهم إلى 363.2 مليون ريال، محققة بذلك مكاسب سوقية بلغت 220 مليون ريال، بارتفاع بلغ قدرة 153.7 في المائة.

فيما استحوذت أسهم ( ولاء للتأمين، مبرد، الدرع وكذلك تكافل الراجحي) على النصيب الأكبر للقيمة السوقية، حيث بلغت 3.6 مليار ريال، مقارنة بـ إجمالي القيمة السوقية نهاية الفترة عند 7.4 مليار ريال.

وسجل قطاع التأمين ارتفاعا خلال الفترة بلغت 51 في المائة ليصل إلى مستوى 5272 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي خلال الأشهر الستة بواقع 32 في المائة من أدنى مستوياته عند 5472 نقطة، وذلك في نهاية تداول يوم الثلاثاء.