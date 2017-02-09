فيديو.. الإطاحة بعصابة تستغل امرأة وطفل في سرقة المحلات

اطاحت شرطة جدة بعصابة من ستة أشخاص (من جنسية عربية) بينهم سيدة وطفل، واظهرت كاميرات المراقبة بحسب فيديو متداول في مواقع التواصل قيامهم بالدخول إلى متجر واشغال البائع فيما يتسلل الطفل لسرقة صندوق المحاسبة.

وبدأت الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة عن العصابة وتوصلت إلى سيدة استدرجت البائع إلى مكان آخر من المتجر بحجة تفحص السلع لتمكين بقية العصابة من ارتكاب جريمة السرقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله.

وأضاف أنه على ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر لسرعة ضبط الجناة، لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص، وذلك بعد قيامهم بتشكيل عصابة للقيام بتلك السرقات.

وتابع: تمكن رجال الأمن من تحديد هويات الجناة وضبطهم، واتضح أنهم 4 أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية، يتمثل أسلوبهم الإجرامي بإشغال العاملين بالمحل وقيام الطفل المرافق لهم بعملية سرقة النقود من الصندوق، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وكذلك قيامهم بحوادث أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، مشيراً إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.