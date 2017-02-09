مصادر: بيع 5 أندية رياضية أغسطس المقبل

حددت اللجنة الحكومية المشكلة من عدة جهات ووزارات للإشراف على تخصيص الأندية الرياضية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل موعدا لبيع ثلاثة إلى خمسة أندية بشكل نهائي.

وتحظى عملية طرح الأندية الرياضية للتخصيص باهتمام بالغ من الحكومة السعودية، وترقب كبير من جهات عدة، ولا سيما أنها ستكون أول عملية تخصيص في قطاعات الدولة ضمن خطة التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد موعد البيع تم إقراره لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها تحديد هوية الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى إصدار القوائم المالية للأندية، واتضاح الصورة النهائية لقضاياها في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الدولية الرياضية “كاس”.

وشددت المصادر ذاتها على أن اللجنة لم تحدد عدد أو أسماء الأندية التي سيتم بيعها خلال العام الحالي، وقالت “هناك عوامل عدة أسهمت في عدم تحديد أسماء الأندية يأتي في مقدمتها الوضع المالي لبعض الأندية الكبيرة، وظهور قضايا جديدة في “فيفا”، ولا سيما أن بعضها دخل في دائرة الخطر باحتمالية تعرضه لعقوبات حسم نقاط وتهبيط إلى الدرجة الأولى؟

وأيضا تسارع خطى إدارات الأندية في عمليات تسديد وتسوية الديون والقضايا الخارجية، إضافة إلى تفاوت مستويات الأندية المتوسطة الفنية، ولا سيما أن بعضها ما زال مهددا بالهبوط، لذلك فضلت اللجنة تأجيل تحديد الأسماء والعدد حتى تتضح الصورة بشكل كامل”.