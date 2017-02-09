رئيس هيئة البريد في أستراليا يتقاضى 10 أضعاف راتب رئيس الوزراء !

دعا رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، هيئة البريد في البلاد إلى إعادة النظر في الراتب الذي يتقاضاه المدير التنفيذي للهيئة.

وتبين أن مدير الهيئة، أحمد فاعور، تقاضى العام الماضي 4.3 مليون دولار، وهو ما يربو على 10 أضعاف ما تقاضاه رئيس الوزراء. ووصف تيرنبول الأجر بأنه “مرتفع للغاية”.

ودافعت هيئة البريد في أستراليا عن دفعها المبلغ، وقالت إنه شمل مكافأة لفاعور، الذي حوّل خسائر الشركة إلى أرباح عام 2016.

وتعد هيئة البريد إحدى الشركات التي تملكها الحكومة الأسترالية. وقال سياسيون من جميع التيارات إن الراتب مرتفع للغاية بالنسبة لموظف حكومي.

وقالت هيئة البريد الأسترالية إن إجمالي أجر فاعور لعام 2016 حتى شهر يونير/ حزيران من نفس العام شمل علاوة بلغت 900 ألف دولار إضافة إلى جميع العلاوات الأخرى، من بينها مساهمات المعاشات التقاعدية.

وقال جون ستانهوب، رئيس الشركة، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) إنه “قطاع تجاري تنافسي ويتعين علينا دفع رواتب تنافسية.”

وأضاف أن جميع أرباح الشركة ونحو 75 في المئة من عائدات مبيعاتها تأتي من قطاع الطرود الذي يواجه منافسة من شركات مثل “دي إتش إل” و”فيديكس”. وجرى الكشف عن تفاصيل الراتب بموجب طلب قدم إلى مجلس الشيوخ.

وتوقفت هيئة البريد الأسترالية بصورة دورية عن نشر معلومات بشأن رواتب المديرين التنفيذين بعد تقريرها السنوي لعام 2014-2015، لكن ستانهوب قال إنه لم تكن هناك أي نية لإخفاء متعمد أو غياب للشفافية.