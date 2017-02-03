حساب المواطن: 8.6 ملايين مستفيد .. و5.6 آلاف سعودية متزوجة من أجنبي

كشف حساب المواطن عن أن عدد المستفيدين بلغ 1.257.574 رب أسرة سعودي، وعدد التابعين 4.490.643 تابعا ليصل الإجمالي إلى 5.748.217 مستفيدا.

وبحسب آخر إحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، فقد بلغ عدد حاملي بطاقة التنقل 589 رب أسرة، و761 فردا مستقلا، في حين بلغ عدد التابعين لحاملي بطاقة التنقل 2.421 تابعا، ليصل الإجمالي إلى 3.010 مستفيدين، كما بلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي 5.672 مستفيدة، وعدد التابعين لهن 12 ألف تابع، ليصل الإجمالي إلى 17.672 مستفيدا.

ووفقاً للإحصائية فقد بلغ عدد الأفراد السعوديين المستقلين بالسكن 426.906 مستفيدين، في حين بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي المضافين تلقائياً للبرنامج 386.360 رب أسرة، ليبلغ عدد التابعين لهم 1.547.513 تابعا، ليصل الإجمالي إلى 1.933.873 مستفيدا، في حين بلغ الأفراد المستفيدون من الضمان الاجتماعي والمستقلون 466.844 فردا مستقلا.

وبلغ مجموع المستفيدين 2.544.706 مستفيدين، بلغ عدد التابعين منهم 6.052.577 تابعا، ليصل الإجمالي إلى 8.597.283 مستفيدا.