حريق مسجد تكساس “متعمد”.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات

قال المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الأربعاء، إن الحريق الذي التهم مسجدا في تكساس في يناير وقع عمدا، وإنه تقرر صرف مكافأة تصل إلى 30 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقالات.

وشب الحريق في المركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا على بعد 200 كم جنوب غربي هيوستون، بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.

وتقول منظمات حقوقية إسلامية أميركية إنها تعتبر الحريق جزءا من موجة متنامية من التعصب ضد المسلمين في البلاد.

وقال المكتب إن الحريق دمر المبنى، وتسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 500 ألف دولار.