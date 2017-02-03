 حريق مسجد تكساس “متعمد”.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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حريق مسجد تكساس “متعمد”.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات

حريق مسجد تكساس “متعمد”.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات
المناطق_وكالات

قال المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الأربعاء، إن الحريق الذي التهم مسجدا في تكساس في يناير وقع عمدا، وإنه تقرر صرف مكافأة تصل إلى 30 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقالات.
وشب الحريق في المركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا على بعد 200 كم جنوب غربي هيوستون، بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.

وتقول منظمات حقوقية إسلامية أميركية إنها تعتبر الحريق جزءا من موجة متنامية من التعصب ضد المسلمين في البلاد.

وقال المكتب إن الحريق دمر المبنى، وتسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 500 ألف دولار.

 

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