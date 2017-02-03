 ميليشيات سوريا الديمقراطية على بعد 20 كيلومترا من الرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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ميليشيات سوريا الديمقراطية على بعد 20 كيلومترا من الرقة

ميليشيات سوريا الديمقراطية على بعد 20 كيلومترا من الرقة
المناطق - فرانس برس

دارت معارك عنيفة على بعد 20 كيلومترا من مدينة الرقة السورية، معقل داعش في شمال سوريا، الأربعاء، بين التنظيم المتطرف وميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال مراسل فرانس برس في قرية بئر فواز الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من الرقة إنه سمع طوال اليوم دوي المعارك الدائرة بين الطرفين وشاهد مقاتلي ميليشيات سوريا الديمقراطية وهم يمطرون مواقع المتطرفين في قرية المعيزيلة المجاورة بنيران مدافعهم الرشاشة.

وقال أرارات كوجر القيادي في ميليشيات سوريا الديموقراطية لفرانس برس:”تدور معارك عنيفة منذ الصباح. هناك الكثير من مقاتلي تنظيمداعش متحصنون في المعيزيلة”.

وكانت الميليشيات المدعومة من التحالف الدولي أطلقت السبت الماضي هجوما لاستعادة الرقة من الشمال، وتمكنت من السيطرة على 12 قرية في شمال وشمالي شرق الرقة.

وكان متحدث باسم التحالف الدولي أكد في وقت سابق الأربعاء أن الرقة التي تعتبر عاصمة التنظيم ستصبح قريبا “معزولة” عن بقية العالم.

وطلبت تركيا المشاركة في الهجوم على الرقة، حسب ما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، موضحا أن بلاده مستعدة لإرسال قوات خاصة للمشاركة في معركة استعادتها.

وتشارك القوات التركية مع فصائل سورية معارضة موالية لها في الهجوم على مدينة الباب الاستراتيجية الواقعة شمالي حلب.

 

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