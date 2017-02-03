 حساب المواطن: لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تلغي اشتراط “ختم العمدة” لخروج الطالبات بالصور خطوة خطوة.. هكذا تحول هاتفك الذكي إلى “ريموت كنترول” مجانا البنتاغون يسعى لاستئجار مساحة في برج ترامب الفاخر النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يختتم دورة “إعداد الممثل المسرحي” كشف حالة مرضية نادرة لعشرينية تعاني تليفا كيسيا ببرنامج جامعة الملك خالد بالحريضة إقبال كبير على عيادة الجلدية.. 85 محاضرة ضمن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الـ5 بالحريضة حساب المواطن: لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل ميليشيات سوريا الديمقراطية على بعد 20 كيلومترا من الرقة حريق مسجد تكساس “متعمد”.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات حساب المواطن: 8.6 ملايين مستفيد .. و5.6 آلاف سعودية متزوجة من أجنبي بلدية صبيا تغلق معملا لتوزيع المياه يعمل بدون رخصة ضباط كلية القيادة والأركان بوزارات الدفاع لعدد من الدول العالمية يشاركون قرية عسير تراثها وفنونها الشعبية

حساب المواطن: لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل

حساب المواطن: لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين في التسجيل
ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن
المناطق_الرياض

أوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي خلال لقائه أمس (الأربعاء) على قناة “الإخبارية”، أنه لن يكون هناك صرف للبدل بأثر رجعي لمن يتأخر عن التسجيل، محدداً الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل.

وأضاف، أنه إذا لم يسجل المستحق الآن وسجل لاحقاً قبل بداية صرف البدل، فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر في التسجيل إلى ما بعد صرف البدل الأول، فسيصرف له من الشهر التالي للتسجيل.

وتابع المهندس أنه في الفترة الحالية، وقبل بداية الصرف ليس هناك أولوية في التسجيل، لكن في حال التأخير، لما بعد بداية الصرف، فسيصرف المستفيد من الشهر التالي، نافياً الصرف بأثر رجعي.

وأشار العصيمي إلى أن المبتعث لن يحصل على البدل الآن لعدم تأثره بارتفاع الأسعار، لإقامته خارج البلاد، وحتى يعود للوطن، إلا إذا كانت أسرته تقيم بالكامل بالمملكة، فعليه التسجيل لتحصل أسرته، وليس هو، على البدل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>