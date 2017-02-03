إقبال كبير على عيادة الجلدية.. 85 محاضرة ضمن فعاليات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الـ5 بالحريضة

نظمت جامعة الملك خالد ضمن برنامجها الصحي والتوعوي والتثقيفي الـ5 المقام بمركز الحريضة، خلال الفترة 8 – 13 من الشهر الجاري، العديد من المحاضرات والدورات التدريبية والمعارض التثقيفية، لأهالي الحريضة والقرى والهجر التابعة لها، قدمها نخبة من منسوبي الجامعة من مختلف التخصصات والمجالات المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرنامج.

وقدمت 85 محاضرة للرجال والنساء في المدارس والإدارات الحكومية والمساجد، إضافة إلى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، كذلك دورات تدريبية بلغت 20 دورة، نفذت في مقر البرنامج والمدارس، شملت دورات في الإسعافات، واختصت الدورات المقدمة في الإدارات الحكومية بالمهارات الإدارية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استقبل مقر البرنامج العديد من طلاب المدارس الذين وفرت لهم حافلات لنقلهم من مدارسهم إلى مقر إقامة البرنامج، للاستفادة من فعاليات البرنامج عبر إجراء الفحوصات الطبية لهم ومعالجتهم، وتقديم الدورات والمحاضرات لهم، كذلك زيارتهم للمعرض التثقيفي الذي يتم من خلاله تعريف الطلاب وتثقيفهم في عدد من المجالات، أبرزها معرض القبول والتسجيل، ومعرض صحة الفم والأسنان، ومعرض الأمن الوقائي الجامعي.

واستقبل ممثلو عمادة القبول والتسجيل في البرنامج أكثر من 120 طالبا من طلاب المرحلة الثانوية، وتم إطلاعهم على التخصصات المتاحة في الجامعة وفروعها، وكيفية الالتحاق بها والنسب المطلوبة لكل كلية، إضافة إلى تقديم خدمة التواصل معهم عن طريق تسجيل أرقام هواتفهم للتواصل معهم قبيل تخرجهم، وإطلاعهم أيضا على شروط القبول في حال تحديثها.

من جهتهأوضح المشرف على صيدلية برنامج الجامعة التوعوي والتثقيفي المقام بمركز الحريضة عايض عسيري، أنه تمت ملاحظة صرف أدوية أمراض الجلدية لأهالي مركز الحريضة والقرى والهجر التابعة له بشكل كبير، مما يشير إلى أن هناك مشكلة تعاني منها تلك المنطقة بشكل عام.

وأكد طبيب الجلدية يحيى عرقبي بأن هناك حالات أمراض جلدية كثيرة اطلعت عليها العيادة في البرنامج، مشيرا إلى أن سكان المناطق الساحلية عادة ما يتأثرون بسبب موقع منطقتهم الجغرافي ومناخها، إلى العديد من الأمراض الجلدية، موضحا بأن غالبية الحالات التي مرت على العيادة هي مشكلة الحساسية الجلدية.

وأشار عرقبي إلى أن حساسية الجلد في المنطقة قد تكون من أسباب المشي بدون أحذية بشكل دائم، مما قد ينقل لهم العديد من الأمراض غير حساسية الجلد، إضافة إلى احتكاكهم بالمواشي بشكل مباشر، مؤكدا أن غالبية الأمراض التي كشف عليها تعد أمراضا مزمنة نتيجة الأسباب السابقة.

وأضاف أن المنطقة تفتقر إلى وجود أطباء جلدية، مما قد يتسبب في تضخم المشكلة، إضافة إلى ضعف وعي وثقافة الأهالي بأمراض الجلدية ومدى خطورتها، وعدم التزامهم باستخدام الأدوية المصروفة لهم.

يذكر أن الصيدلية المشاركة بالبرنامج تضم أكثر من 200 صنف، تصرف للمستفيدين من البرنامج بشكل مجاني، وتحتوي على العديد من الأصناف المهمة، أبرزها أدوية الأمراض المزمنة (السكري والضغط وأمراض القلب والأوعية الدموية)، والمضادات والمسكنات، ولوحظ إقبال المرضى على أدوية الجلدية بشكل كبير، تليها أدوية أمراض الباطنة، وأدوية الأمراض المزمنة.