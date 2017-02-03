كشف حالة مرضية نادرة لعشرينية تعاني تليفا كيسيا ببرنامج جامعة الملك خالد بالحريضة

اكتشف برنامج جامعة الملك خالد الصحي والتثقيفي والتوعوي الخامس بمحافظة رجال ألمع بمركز الحريضة، حالة مريضة عشرينية تعاني من مرض نادر يطلق عليه علميا اسم مرض cystic fibrosis (التليف الكيسي).

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة الدكتور بدر الغامدي، بأنه عند تشخيص الحالة تبين أن المريضة تعاني من خلل جيني يصيب الجينات وهو مرض وراثي نادر في الشرق الأوسط، وهو منتشر في الغرب، وأدى إلى تكيسات في الرئة وخلل في البكرنياس، مما أثر على عملية النمو لدى المريضة والوعي كذلك، كونه يؤدي إلى نقص الفيتامينات في الجسم.

وأضاف الغامدي أنه عند السؤال عن التاريخ المرضي اتضح بأن المريضة لا تستطيع أن تعي ما يدور حولها، ولا تصلي ولا تحفظ من القرآن شيئا، مبينا أن التليف الكيسي هو أحد الأمراض الوراثية (أي ينتقل من الآباء للأبناء عبر الجينات)، ويؤثر بشكل رئيسي في الرئتين والبنكرياس، وقد يصيب الأعضاء الأخرى كالكبد، كما أنه يعمل على انسداد قنوات البنكرياس التي تفرز الإنزيمات الهاضمة للدهون والبروتينات، وبالتالي يؤثر في امتصاصها عبر الأمعاء، مما يتسبب بمشاكل سوء التغذية، وانتفاخ البطن والإمساك .

ونوه الغامدي إلى أن المرض يصعب علاجه، كونه خللا جينيا، لكن يساعد المريض ببعض الفيتامينات لتصحيح المسار، حيث تم تحويل المريضة إلى مستشفى عسير المركزي، لترتيب مستوى العلاج والتشخيص بشكل أفضل، وأوضح أنه في مثل هذه الحالات تحتاج إلى زراعة رئتين.