 النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يختتم دورة “إعداد الممثل المسرحي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يختتم دورة “إعداد الممثل المسرحي”

النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يختتم دورة “إعداد الممثل المسرحي”
المناطق_عسير

ضمن فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان المسرحي الثالث والذي تقيمه جامعة الملك خالد ممثلة بعمادة شؤون الطلاب خلال هذا الفصل الجامعي.

نفذ النشاط المسرحي بالجامعة دورة إعداد الممثل المسرحي وذلك لطلاب النشاط بالجامعة ، حيث قدم الدورة المخرج المسرحي و رئيس لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بأبها الأستاذ متعب آل ثواب والتي أستمرت لمدة ثلاثة أيام .

حيث أحتوت الدورة على مدارس المسرح و مقدمة عن التمثيل المسرحي منذ بداياته وتمارين الإسترخاء التي تساعد في تهيئة الجو النفسي المناسب للممثل إضافة إلى تمارين الصوت و الأحاسيس والمشاعر والإنفعالات والأداوات المساعدة للممثل المسرحي .

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع آل هباش أن هذه الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع خمس ساعات يومياً وهي مخصصة لطلاب النشاط المسرحي بالجامعة ، وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان المسرحي الثالث والذي يقيمه النشاط خلال هذا الفصل والذي من المتوقع أن يلاقي أصداء واسعة كما حصل في نسختيه الماضيتين .

كما بين رئيس النشاط المسرحي الأستاذ محمد الكعبي أن هذه الدورة تأتي بداية للعديد من الدورات التي سيقدمها النشاط في المجال المسرحي في هذا الفصل ومنها الإخراج المسرحي والسينوغراف وكتابة النص المسرحي وغيرها .

الجدير بالذكر أن الجامعة تقيم مهرجاناً مسرحياً كل عام وبحضور كبار المهتمين في الوسط المسرحي.

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