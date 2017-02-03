بالصور خطوة خطوة.. هكذا تحول هاتفك الذكي إلى “ريموت كنترول” مجانا

هل جلست يوماً مع أصدقائك تشاهد التلفزيون، فوجدت القناة التي تشاهدها تتغير من تلقاء نفسها فجأة، دون أن يستخدم أحدهم الريموت كنترول الخاص بالجهاز نفسه؟

حسناً، هذا ليس سحراً، فهناك شخص ما يجلس بين الحضور يملك ريموت كنترول على هاتفه الذكي.

إذ إن قليل من الهواتف مزود بشريحة إلكترونية تدعم الأشعة تحت الحمراء InfraRed مثل هواتف فئة غلاكسي نوت، وغلاكسي إس، التابعة لسامسونغ، وهواتف فئة “جي” التابعة لشركة إل جي، وتأتي بتطبيقات مثبتة مسبقاً، تضيف إلى تلك الأجهزة ميزة التحكم في الأجهزة الإلكترونية، وكأنها ريموت كنترول.

ولكن، ماذا لو كان هاتفك الذكي غير مدعوم مسبقاً بشريحة InfraRed؟، الحل إذاً أن تصنعها أنت مجاناً، باستخدام أدوات في منزلك، وهو ما نستعرضه في هذا الموضوع كما يلي:

الأدوات



فتِّش عن أجهزة الريموت كنترول التالفة في منزلك، ثم استخرج منها لمبة LED.

وتوجد لمبة LED، في المنفذ الأمامي بالريموت كنترول، وهي المسؤولة عن إرسال الأشعة تحت الحمراء إلى الأجهزة الإلكترونية؛ من أجل التحكم فيها، كالتلفاز وأجهزة التكييف.



وأحضر سماعات تالفة في منزلك، واستخرج من إحداها الجاك فقط، ثم اخلع الغطاء الذي يغطيه، حتى تظهر القطعة الإلكترونية التي توجد داخلها.





طريقة التنفيذ

الخطوة الأولى

انظر إلى لمبة LED التي أمامك، وستجد بها سلكين، أحدهما طويل والآخر أقصر منه قليلاً.

السلك الطويل يمثل القطب الموجب، أما القصير فيمثل القطب السالب، وكل ما عليك فعله هو أن تحضر اللمبتين، وتوصل السلك الموجب في كل منهما بنظيره السالب في اللمبة الأخرى، وسينتج في النهاية طرفان.

الخطوة الثانية



اجلب الجاك الذي فصلته عن السماعات، وستجد به فتحتين، صِل طرفاً من طرفي لمبتي الـLED بفتحة، والطرف الثاني في الفتحة الأخرى.

الخطوة الثالثة



أنت تمتلك الآن رسمياً شريحة إنفرا ريد جاهزة للعمل، لكن يفضل تغطيتها بشكل جمالي، حتى تعيش معك ولا تتلف سريعاً من كثرة الاستخدام.

ويمكنك استخدام شريط لحام ملون، أو قطعة ملفوفة من القماش أو الجلد لتغطية اختراعك، الأمر متروك لك.

الخطوة الرابعة



قم بتركيب قطعة الإنفرا ريد عبر منفذ السماعات في هاتفك، ثم حمِّل أحد التطبيقات التي سنذكرها في الخطوة القادمة.

الخطوة الخامسة



قطعة الإنفرا ريد صالحة للعمل على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، و iOS،ولكي تحول هاتفك إلى ريموت كنترول، تحتاج إلى تثبيت تطبيق مُخصص.

ويحتوي متجر iTunes الخاص بهواتف آيفون، على تطبيقات عدة، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية، مثل: iRed ، و Roomie، وPeel Smart Remote.

أما متجر جوجل بلاي ستور، الخاص بهواتف أندرويد، فيوجد به الكثير من التطبيقات، أشهرها: ZaZa Remote، وIR Universal Remote، وAnyMote.

كل ما عليك فعله هو تحديد نوع هاتفك، ثم تنزيل أحد التطبيقات المذكورة أعلاه، وسيمكنك من خلاله تنزيل الريموت الخاص بالجهاز الذي تريد التحكم فيه.

شعور رائع أن تصنع قطعة مثل الإنفرا ريد بنفسك، وتحوّل هاتفك إلى ريموت كنترول أليس كذلك؟ الأمر لن يأخذ من وقتك سوى دقائق معدودة.