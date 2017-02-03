 جامعة القصيم تلغي اشتراط “ختم العمدة” لخروج الطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم تلغي اشتراط “ختم العمدة” لخروج الطالبات

جامعة القصيم تلغي اشتراط “ختم العمدة” لخروج الطالبات
المناطق - بريدة

أكدت جامعة القصيم أنها أوقفت التعامل بختم “عمدة الحي” فيما يتعلق بخروج الطالبات، مبينةً أن استمارة الاشتراطات التي تداولتها مواقع التواصل مؤخراً هي مجرد اجتهادات شخصية لا تخص كيان الجامعة.

وأوضحت الجامعة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الأزمة بدأت مع إصدار وكيلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية استمارة اشتراطات لمنع خروج الطالبات دون ولي أمرهن، مشيرةً إلى أنها راجعت تلك الاشتراطات وفضلت إلغاءها وعدم العمل بها كونها تخالف الأنظمة المعمول بها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت استمارة تحمل اشتراطات جديدة للطالبات تمنع خروجهن دون ولي أمرهن أو خاتم “عمدة الحي”، وكذلك استخدامهن للهواتف الذكية.

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