 اغلاق 5 محال مخالفة في وسط الهفوف ومصادرة 163 كيلوغراماً ” اغذية فاسدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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اغلاق 5 محال مخالفة في وسط الهفوف ومصادرة 163 كيلوغراماً ” اغذية فاسدة”

اغلاق 5 محال مخالفة في وسط الهفوف ومصادرة 163 كيلوغراماً ” اغذية فاسدة”
المناطق_ الأحساء

اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وامتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة اغلقت الامانة ممثلة ببلدية الهفوف امس الاول 5 محال ” لتحضير وتداول الاغذية ” في السوق العام بوسط مدينة الهفوف بعد ان تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشأت والعاملين ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي اشار الى انه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والانظمة البلدية بحق المخالفين ، مبيناً ان الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين تم من خلالها مصادرة واتلاف 163 كيلوجراماً من الاغذية ” الغير صالحة للاستهلاك ” وكذلك الادوات المستخدمة في تحضير اوتخزين الاطعمة ، لافتاً الى انه تم رصد عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية ومن ابرز تلك المخالفات ( تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الاخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، وجود لحوم مجهولة المصدر ، اغذية مُحضّرة من اليوم السابق ، تجهيز وتخزين اطعمة في سكن العمالة ) .

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