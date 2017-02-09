اغلاق 5 محال مخالفة في وسط الهفوف ومصادرة 163 كيلوغراماً ” اغذية فاسدة”

اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وامتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة اغلقت الامانة ممثلة ببلدية الهفوف امس الاول 5 محال ” لتحضير وتداول الاغذية ” في السوق العام بوسط مدينة الهفوف بعد ان تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشأت والعاملين ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي اشار الى انه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والانظمة البلدية بحق المخالفين ، مبيناً ان الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين تم من خلالها مصادرة واتلاف 163 كيلوجراماً من الاغذية ” الغير صالحة للاستهلاك ” وكذلك الادوات المستخدمة في تحضير اوتخزين الاطعمة ، لافتاً الى انه تم رصد عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية ومن ابرز تلك المخالفات ( تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الاخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، وجود لحوم مجهولة المصدر ، اغذية مُحضّرة من اليوم السابق ، تجهيز وتخزين اطعمة في سكن العمالة ) .