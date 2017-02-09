 مستشفى تيماء ينفذ فرضية اخلاء طارئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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مستشفى تيماء ينفذ فرضية اخلاء طارئة

مستشفى تيماء ينفذ فرضية اخلاء طارئة
المناطق _تبوك
نفذ مستشفى تيماء العام فرضية للتدريب على الاخلاء العام للمرضى والعاملين وذلك ضمن خطة الطوارئ لعام ٢٠١٧ م بحضور مشرف القطاع الصحي بتيماء وإشراف مدير المستشفى  فيما شارك في الفرضيه الجهات ذات الصله وهي الدفاع المدني والشرطة والمرور والهلال الاحمر .. وكانت الفرضيه قد بدأت باعلان النداء الاحمر من الساعه الحاديه عشر صباحا واعلان الاخلاء العام عند الساعه ١١:٠٩ صباحا . كما تم خلال الفرضيه تصنيف الحالات الى حرجه وتم نقل حالتين لمستشفيات اخرى . وحالات مستقره تم التعامل معها في الموقع  الخاص بالتجمعات .. وبافتراض وجود عدد حالة حروق وحالة اختناق وثلاث حالات تدافع اصيبت اصابات بسيطة تم التعامل معها في منطقة الفرز . وتم اعلان نهاية الفرضيه بعد ذلك .وتشكر ادارة مستشفى تيماء والقطاع الصحي جميع الجهات المشاركه في الفرضيه

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