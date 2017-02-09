 الصحة : نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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الصحة : نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي

الصحة : نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي
المناطق _تبوك
أعلنت الصحة عن نجاح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية منظار للجهاز التنفسي لمريضة عمرها 27 عاما .
وأوضحت الصحة أن المريضة كانت تعاني من ضيق التنفس ونقص الأكسجين  وقد تم إجراء عملية منظار للجهاز التنفسي والقصيبات الهوائية للمريضة ، وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد   .
جدير بالذكر أن قسم المناظير بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يعد قفزة كبيرة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين  بالمنطقة ويختصر على المرضى عناء الذهاب إلى المستشفيات الأخرى لإجراء مثل هذه العمليات . حيث تم تجهيز القسم بأحدث  ما تم التوصل إليه في هذا المجال  كما تم دعمه بكوادر طبية وفنية مدربة على أعلى مستوى .

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