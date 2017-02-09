الصحة : نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي

أعلنت الصحة عن نجاح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية منظار للجهاز التنفسي لمريضة عمرها 27 عاما .

وأوضحت الصحة أن المريضة كانت تعاني من ضيق التنفس ونقص الأكسجين وقد تم إجراء عملية منظار للجهاز التنفسي والقصيبات الهوائية للمريضة ، وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد .

جدير بالذكر أن قسم المناظير بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يعد قفزة كبيرة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة ويختصر على المرضى عناء الذهاب إلى المستشفيات الأخرى لإجراء مثل هذه العمليات . حيث تم تجهيز القسم بأحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال كما تم دعمه بكوادر طبية وفنية مدربة على أعلى مستوى .