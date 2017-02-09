تعرض عدد من المركبات المرافقة لأمير الرياض أثناء زيارته لوادى الدواسر لحادث سير

تعرض عدد من المركبات الأمنية المرافقة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الذي بدء اليوم زيارة لمحافظة وادي الدواسر إلى حادث سير.

ونقلت المصادر من هناك أن الموكب المقل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لم يتعرض لأي أذي فيما تعرض أحد ضباط الامن المرافقين للموكب وهو برتبة عقيد لأصابة لم يتسنى تحديدها.

هذا و بدأ اليوم أمير الرياض زيارته لمحافظة وادي الدواسر بعد جولة شملت عدد من محافظات المنطقة.