 اطلع على برنامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد الجنوبي.. أمير نجران: الدعاة جنود مرابطون في صد أعداء الفكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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اطلع على برنامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد الجنوبي.. أمير نجران: الدعاة جنود مرابطون في صد أعداء الفكر

اطلع على برنامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد الجنوبي.. أمير نجران: الدعاة جنود مرابطون في صد أعداء الفكر
المناطق _نجران

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الجهود التوعوية التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحد الجنوبي، وأكد أن الدعاة هم جنود مرابطون أيضًا، ومن المجاهدين في صد أعداء الفكر، وردعهم بالحجة، وبيان الحقيقة.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه على البرنامج الدعوي على الحد الجنوبي، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، والذي عرضه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، ومدير فرع الوزارة بمكة المكرمة، الشيخ علي بن سالم العبدلي.

وتسلّم سموه هدية المرابطين على الحدود، بعنوان “شكرًا جنودنا البواسل”، وأنموذج من الحقيبة المهداة من وزارة الشؤون الإسلامية للمرابطين.

وأكد المشاركون في البرنامج الدعوي أن ما يقومون به في مشاركة المرابطين على الحدود، هو واجب ديني ووطني، في نصرة الدين الحنيف، ومساندة الرجال الثابتين على ثغور الوطن في حماية بلاد الحرمين الشريفين، والحياض عن أرض الوطن.

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