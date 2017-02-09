صحة نجران تنفذ برنامج تدريبي لمنسوبي الهلال الأحمر عن مكافحة العدوى

بدأت اليوم صحة نجران ممثلة بإدارة الشئون الأكاديمية والتدريب و إدارة مكافحة العدوى, برامج تدريبية عن أساسيات مكافحـة العدوى لمنسوبي هيئـة الهلال الأحمر السعودي بنجران لتقديم خدمة إسعافية نظيفة وآمنة للمصابين وحماية لمنسوبي الهلال الأحمر من مخاطر انتقال العدوى أثناء التعامل مع الحالات الإسعافية تستمر لمدة ( 8 ) أسابيع بمركز التدريب و التعليم المستمر بالصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن البرامج التدريبية تشمل طرق( انتقال عدوى الأمراض المعدية – انتقال العدوى في سيارات الإسعاف – التعامل مع التعرض للأمراض المنقولة بالدم وسوائل الجسم – انتقال الالتهابات التنفسية – الحقن الآمن وتقنيات فرز النفايات – تنظيف سيارة الإسعاف والتعامل مع الانسكاب – الاحتياطات القياسية اللازمة عند نقل حالات الأمراض المعدية) كذلك ورش عمل عن طرق تنظيف الأيدي وارتداء وخلع أدوات الحماية الشخصية .