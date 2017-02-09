 أطباء الامتياز بكلية الطب بجامعة الباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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أطباء الامتياز بكلية الطب بجامعة الباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي

أطباء الامتياز بكلية الطب بجامعة الباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي
المناطق _عبدالرحمن سفر
شاركت جامعة الباحة ممثلةً بكلية الطب   في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي حيث أقيم الأول في جمهورية مصر  العربية وهو المؤتمر الدولي الثاني للرابطة الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي (IALFS)  و الآخر في دولة الكويت وهو المؤتمر الدولي الأول في الطب الشرعي (FIFC) وذلك من خلال دراسةٍ بحثية بعنوان : الوعي المعرفي والعوامل المؤثرة في اختيار الطب الشرعي كمهنة وتخصص دراسي لطلاب الطب بجامعة الباحة .
وقد مثّل الجامعة في المؤتمرين أطباء الامتياز   حمزة صالح الزهراني و حسن علي الزهراني , حيث تمت مناقشة نتائج  الدراسة , والتي أوصت  بأهمية زيادة معرفة طلاب الطب بأهمية الطب الشرعي ومهام الطبيب الشرعي وضرورة وجود تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي العام بهذه المهنة .
وقدم أطباء الامتياز بالجامعة  القائمين على البحث  شكرهم  لإدارة جامعة الباحة , لإتاحتهم الفرصة للمشاركة بالمؤتمر  وإظهار اسم الجامعة في هذين المحفلين الدوليين  وإدارة كلية الطب ممثلة بعميد الكلية الدكتور علي هندي  ووكيل الكلية للدارسات العليا والبحث العلمي  بكلية الدكتور محمد حلواني والدكتور سليمان شريد  ,على توجيهاتهم ودعمهم , ومساندتهم لإتمام المشروع البحثي .

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