 احتراق مصنع “سامسونج” بالصين بسبب البطاريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتراق مصنع “سامسونج” بالصين بسبب البطاريات أطباء الامتياز بكلية الطب بجامعة الباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي صحة نجران تنفذ برنامج تدريبي لمنسوبي الهلال الأحمر عن مكافحة العدوى اطلع على برنامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد الجنوبي.. أمير نجران: الدعاة جنود مرابطون في صد أعداء الفكر تعرض عدد من المركبات المرافقة لأمير الرياض أثناء زيارته لوادى الدواسر لحادث سير الصحة : نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي مستشفى تيماء ينفذ فرضية اخلاء طارئة أمير الباحة يدشن النسخة الخامسة من مهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين الأثرية الماجستير لـ ” بالحارث ” في هندسة الإلكترونيات والحاسب الآلي من استراليا اغلاق 5 محال مخالفة في وسط الهفوف ومصادرة 163 كيلوغراماً ” اغذية فاسدة” سلطات النظام في إيران تعتقل ناشط إيراني دعا إلى تجاهل ذكرى قيام الثورة مهرجان الاحساء يستقبل ” هانكي” و- الاسر المنتجة – تشارك في تصنيع وتسويق التمور

احتراق مصنع “سامسونج” بالصين بسبب البطاريات

احتراق مصنع “سامسونج” بالصين بسبب البطاريات
المناطق _متابعات

تعرّض مصنع تابع لمجموعة “سامسونج” في مدينة تيانجين بالصين، أمس الأربعاء، لحريق جزئي بسبب نفايات تحتوي على بطاريات معيبّة دون وقوع أضرار بشرية.

ويعمل المصنع تحت إدارة “إس دي آي”، إحدى شركات مجموعة “سامسونج” الكورية الجنوبية، المسؤولة عن تطوير صناعة البطاريات وتقنيات الطاقة المتجدّدة، وإمداد “سامسونج موبايل”، الشركة المصنّعة للهواتف المحمولة بالبطاريات.

وقالت قوات مكافحة الحريق المحلية: إن الحريق نشب بسبب بطاريات من نوع ليثيوم “آيون” كانت موجودة في إحدى معامل الإنتاج بالمصنع وبطاريات أخرى لم يُكتمل تصنيعها.

ويعيد هذا الحريق، الذي استخدم في إطفائه نحو 19 عربة مكافحة نيران و110 فرد من أفراد قوات مكافحة الحريق المحلية للأذهان حالات انفجار بطاريات هاتف سامسونج “جالاكسي نوت 7″، مما أجبر الشركة لسحبها بشكل كامل من الأسواق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>