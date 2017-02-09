 عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف

عميد السلك الدبلوماسي في ضيافة الجوف
المناطق _محمد الحسن

زار سفير جيبوتي و عميد السلك الدبلوماسي معالي الأستاذ ضياء الدين با مخرمه جناح منطقة الجوف  المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية  ٣1 برفقتته حرمه المصون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الدكتور نبيل محمد أحمد و معالي الدكتور جامع محمد حسن رئيس جامعة جيبوتي .  حيث كان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي , ورؤساء وأعضاء اللجان .
وتجوّل السفير في أركان الجناح, واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وتطورها وما تحويه من موروث شعبي, وبعض الأجنحة المرافقة لمقر المنطقة في المهرجان .
وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من أجنحة وضيافة بجناح الجوف والتنظيم , مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط جيبوتي بالمملكة العربية .مضيفا بأن هذا العُرس الوطني يمثل تظاهره ثقافية يتم من خلاله تسليط الضوء على التراث السعودي والموروث الشعبي لمختلف مناطق المملكة وفيما يخص الجوف بين بأنها تتميز عن باقي مناطق المملكة بكرم الضيافة وحلوة الجوف مشيدًا بكرم الضيافة والقهوة العربية وتمرة حلوة الجوف .
وتسلّم السفير بامخرمه في ختام الزيارة هدية من الزيت والزيتون وحلوة الجوف من رئيس وفد الجوف  المشارك بالمهرجان .

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