منسوبي أمن المنشآت بالوجه يشاركون في حملة التبرع بالدم

أطلق قائد قوة آمن المنشات بمحافظة الوجه النقيب فايز عبدالرزاق العلياني ، صباح اليوم حملة التبرع بالدم من قبل منسوبي الإدارة . بمشاركة بنك الدم بمستشفى الوجه العام . وأكد العلياني أن مشاركتهم ومنسوبي الإدارة تعد من واجباتهم تجاه الوطن وقبل ذلك تعد واجبا دينيا لما لها من أجر عظيم وأثر في إنقاذ الأرواح بعد الله. وتاتي هذه الحملة ايماناً بالواجب الديني والوطني والإنساني حيث شارك في الحملة العديد من الضباط والأفراد بقوة آمن المنشآت ،

وقدم المشرف العام عل القطاع الصحي ومدير مستشفى الوجه احمد الكعابنه ، شكره لإدارة أمن المنشآت على هذا البادرة الطيبة والعمل الإنساني النبيل، والتعاون المستمر الذي يجده قسم بنك الدم من إدارة المنشآت في جميع الأوقات