أنشطة نوعية ومختلفة لنزلاء دار ملاحظة حائل الاجتماعية

تتواصل دار الملاحظة الاجتماعية بحائل سلسلة من البرامج والفعاليات والتي تحمل في طياتها العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية لنزلائها… وذلك بمتابعة ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد وباشراف مباشر من مدير الدار الاستاذ بشير مزعل العنزي ..

وتأتي هذه الفعاليات امتداداً لما قبلها طوال العام من برامج وفعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة في مختلف المجالات والمستويات.. حيث تهدف في مجملها إلى بناء الشخصية المتوازنة في ضوء تعاليم العقيدة الإسلامية السمحاء من خلال غرس القيم والمفاهيم الإسلامية والاجتماعية والتربية على مبادئ الإسلام وأخلاقه الفاضلة وإعداد هذا النشء ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي من خلال التدريب وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تجعلهم عناصر فعالة في المجتمع.

ومنها تنفيذ معمل الحاسب برنامج يومي لتعليم الاحداث مهارات التعامل مع الحاسب الالي حيث يقسمون على مجموعتين كل يوم مجموعه مختلفه عن السابقه علاوة علی النشاط الرياضي المقام بالدار وكذلك المحاضرات الثقافيه والاجتماعيه والمحاضرات الدينيه

فيما أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد عن الاثر الكبير من تتابع الانشطة بإدخال البهجة والسرور في نفوس النزلاء ورسم الفرحة على وجوههم، وتمكين الاحداث من مواصلة التدريب في المراكز المتخصصة بالحاسب الالي ومنحهم شهادات تساعدهم على الفرص الوظيفية.

وتعمل الدار على رفع تقارير متابعة مشتركة يتم من خلالها الاطمئنان على استقرار سلوك الحدث وتكيفه مع البيئة مع محيط الدار بل حتى مساعدة الأسر فيما تحتاجه وتعينها على القيام بدورها حيال التنشئة الاجتماعية…

وغير ذلك من البرامج التدريبية والترفيهية وما تقدمه للأحداث يعطيهم دافعا ليكونوا أسوياء صالحين وخرجهم نافعين بإذن الله.

واضاف اننا نعمل علی مواصلة دعم الانشطة النوعية لشغل اوقات النزلاء الاحداث بالصورة المثلی تمشيا لدعم وتوجهات الوزارة ..

واشاد مدير عام فرع الوزارة بجهود مدير الدار الاستاذ بشير العنزي والزملاء علی متابعة أعمالهم وفق الصورة المطلوبة مما كان له الاثر الايجابي في تقدم سير العمل

الی ذلك شكر مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل الاستاذ بشير مزعل العنزي جهود ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد ومساعده لقطاع التنمية الاستاذ احمد الزامل لكل ما يعزز احتياجات الدار ..مشيدا بما قدمة الزملاء في قسم الانشطة والبرامج بالدار ممثلة في محمد راشد الشمري وعلي سعيد الشمري وعادل عبد الله النونان علی تنوع الانشطة المعرفية العلمية والرياضية مما كان له المساهمة البارزة في تحقيق الاهداف الاجتماعية السليمة