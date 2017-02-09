وزير الخارجية يستقبل نظيره الفنزويلي

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة اليوم معالي وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا ديلسي رودريغيز ، يرافقها معالي وزير البترول في جمهورية فنزويلا نيلسون مارتينيز.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة المكلف الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.