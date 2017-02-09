 مكالمة هاتفية اليوم بين العبادي وترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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مكالمة هاتفية اليوم بين العبادي وترامب

مكالمة هاتفية اليوم بين العبادي وترامب
المناطق - وكالات

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بأن مكالمة هاتفية ستجري مساء اليوم بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب من الأخير.

وقال المصدر لموقع “السومرية نيوز” العراقي، إن “الرئيس الأمريكي بادر بطلب المكالمة الهاتفية مع العبادي”، مبيناً أن “المكالمة تم تحديد وقتها وستجرى مساء اليوم”.

وأوضح المصدر أن “العبادي وترامب سيبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة دون ذكر مزيد من المعلومات.

وأجرى العبادي، في 8 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، مكالمة هاتفية مع ترامب هنأه فيها بالفوز برئاسة الولايات المتحدة وأبدى رغبة العراق بتوسيع آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن، فيما وجه ترامب حينها دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة، ووعد بتقديم دعم قوي وراسخ للعراق.

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