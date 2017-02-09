 الأخضر يتراجع إلى المركز 56 في تصنيف الفيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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الأخضر يتراجع إلى المركز 56 في تصنيف الفيفا

الأخضر يتراجع إلى المركز 56 في تصنيف الفيفا
واس - الرياض

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (56) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر فبراير لعام 2017 .
وحصد الأخضر (613) نقطة علماً أنه كان في المركز (48) الشهر الماضي.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها المنتخب الإيراني ثم كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا .
وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث .

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