الأخضر يتراجع إلى المركز 56 في تصنيف الفيفا

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (56) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر فبراير لعام 2017 .

وحصد الأخضر (613) نقطة علماً أنه كان في المركز (48) الشهر الماضي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها المنتخب الإيراني ثم كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا .

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث .