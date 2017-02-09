 مقتل 4 بانفجار غامض في منشأة سرية تحت الأرض في إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 9 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل 4 بانفجار غامض في منشأة سرية تحت الأرض في إيران

مقتل 4 بانفجار غامض في منشأة سرية تحت الأرض في إيران
المناطق - وكالات

أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الخميس، انفجار منشأة إيرانية تحت الأرض، وسقوط ما لايقل عن 4 قتلى و9 جرحى، في المؤسسة الواقعة في مدينة بندر عباس جنوب إيران.

وأوضحت الصحيفة أن المنشأة المقامة تحت الأرض “تتبع رسمياً وزارة الفلاحة الإيرانية، وتحتضن مختبرات أبحاث” وفق الرواية الرسمية.

وتناقلت تقارير إعلامية اعتماداً على مصادر صحافية إيرانية، أن طهران سارعت بالتعتيم على خبر الانفجار، لتتحدث المواقع والوكالات التي تعرضت للخبر إلى “حادثة تسرب للغاز”.

ونقل موقع نبأ العرب، أن الرواية الرسمية الإيرانية تؤكد أن انفجار بندر عباس “ناجم عن تسرب غازات قابلة للاشتعال في مركز بحوث تحت الأرض، على عمق 20 متراً”.

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